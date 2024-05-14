Не "буфер". Буданов назвав мету прикордонної операції РФ у Харківській області
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що мета поширення інформації щодо нібито створення росіянами "буферної зброї" - посіяти паніку всередині України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Перш за все мета - посіяти хаос і паніку всередині держави. Всі ці розмови про "буферні зони" і так далі.., так, а де вони її роблять? На двох окремих напрямках. А між ними як бути? А як вправо-вліво з буферною зоною? Це не серйозна просто розмова. Це офіційна позиція, яку озвучило російське керівництво, щоб виправдати і хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз в Харківській області", - заявив він.
Буданов зазначив, що ніякої суцільної "буферної" смуги нема.
"От ми нібито "хочемо захистити місто Бєлгород" і "для цього зробимо буферну зону". По факту пішли на двох окремих напрямках. Ніякої суцільної смуги нема. І в принципі ми поки не бачимо, щоб це було реально зробити. Та і Бєлгороду це не сильно "допомогло", - зазначив він.
Ще одна мета, яку хочуть досягти росіяни, за словами начальника ГУР, це відволікання всіх сил і засобів.
"Невеличкі резерви у нас були все ж таки сформовані. Розтягнути їх по фронту і закинути, як то кажуть, на оборону самих себе. Але я думаю, що все ж таки ми з цим справимося", - заявив він.
Наступ РФ на Харківську область
О 5 ранку 10 травня російсько-окупаційні війська здійснили спробу прориву українських оборонних рубежів поблизу Вовчанська Харківської області. Проте українські захисники відбили атаку противника.
Російські війська також здійснили масовані обстріли населених пунктів вздовж кордону.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські війська розпочали новий контрнаступ у регіоні. Він також оголосив, що Україна передислокує війська в район Харкова.
За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у нападі на Харківську область беруть участь понад 30 000 російських агресорів.
При цьому Буданов повідомляв, що наразі триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Однак ЗСУ вже заблокували ворога.
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