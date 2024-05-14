Не "буфер". Буданов назвал цели пограничной операции РФ в Харьковской области
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что цель распространения информации о якобы создании россиянами "буферного оружия" - посеять панику внутри Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Прежде всего цель - посеять хаос и панику внутри государства. Все эти разговоры о "буферных зонах" и так далее..., да, а где они ее делают? На двух отдельных направлениях. А между ними как быть? А как вправо-влево с буферной зоной? Это не серьезный просто разговор. Это официальная позиция, которую озвучило российское руководство, чтобы оправдать и хоть как-то объяснить россиянам, что они делают сейчас в Харьковской области", - заявил он.
Буданов отметил, что никакой сплошной "буферной" полосы нет.
"Вот мы якобы "хотим защитить город Белгород" и "для этого сделаем буферную зону". По факту пошли на двух отдельных направлениях. Никакой сплошной полосы нет. И в принципе мы пока не видим, чтобы это было реально сделать. Да и Белгороду это не сильно "помогло", - отметил он.
Еще одна цель, которую хотят достичь россияне, по словам начальника ГУР, это отвлечение всех сил и средств.
"Небольшие резервы у нас были все же сформированы. Растянуть их по фронту и забросить, как говорится, на оборону самих себя. Но я думаю, что все же мы с этим справимся", - заявил он.
Наступление РФ на Харьковскую область
В 5 утра 10 мая российско-оккупационные войска предприняли попытку прорыва украинских оборонительных рубежей вблизи Волчанска Харьковской области. Однако украинские защитники отбили атаку противника.
Российские войска также осуществили массированные обстрелы населенных пунктов вдоль границы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска начали новое контрнаступление в регионе. Он также объявил, что Украина передислоцирует войска в район Харькова.
По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в нападении на Харьковскую область участвуют более 30 000 российских агрессоров.
При этом Буданов сообщал, что сейчас идет активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Однако ВСУ уже заблокировали врага.
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