"Будут знаковые события". В РФ подтвердили планы по новым "референдумам" на Донбассе

В Российской Федерации фактически подтвердили подготовку "референдумов" на оккупированном Донбассе. На этот раз - о вхождении новых территорий в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что сегодня глава комитета Госдумы по международным делам и участник переговорной делегации Леонид Слуцкий провел встречу с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь будут "знаковые события". Население "ДНР" и "ЛНР" выскажет свою позицию, как ранее в Крыму и Севастополе, как они сами считают, как жить дальше. Это позиция их собственная, а не Киева", - заявил он.

По его словам, население "самостоятельно определит статусы своих государств в ближайшее время путем волеизъявления".