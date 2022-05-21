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"Будут знаковые события". В РФ подтвердили планы по новым "референдумам" на Донбассе

Фото: российский депутат и переговорщик Леонид Слуцкий (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

В Российской Федерации фактически подтвердили подготовку "референдумов" на оккупированном Донбассе. На этот раз - о вхождении новых территорий в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что сегодня глава комитета Госдумы по международным делам и участник переговорной делегации Леонид Слуцкий провел встречу с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь будут "знаковые события". Население "ДНР" и "ЛНР" выскажет свою позицию, как ранее в Крыму и Севастополе, как они сами считают, как жить дальше. Это позиция их собственная, а не Киева", - заявил он.

По его словам, население "самостоятельно определит статусы своих государств в ближайшее время путем волеизъявления".

Напомним, ранее западные разведки сообщали, что "референдумы" и аннексия Донбасса планировалась в середине мая. Теперь по некоторым данным планы перенеслись на осень.

Российские СМИ пишут, что администрация Владимира Путина уже готовит население к аннексии Донбасса, называя улицы своих городов именами погибших боевиков.

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