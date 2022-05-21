"Будуть знакові події". У РФ підтвердили плани щодо нових "референдумів" на Донбасі

У Російській Федерації фактично підтвердили підготовку "референдумів" на окупованому Донбасі. Цього разу - про входження нових територій до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Повідомляється, що сьогодні глава комітету Держдуми з міжнародних справ і учасник переговорної делегації Леонід Слуцький провів зустріч з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

"Упевнений, що протягом найближчих місяців тут будуть "знакові події". Населення "ДНР" і "ЛНР" висловить свою позицію, як раніше в Криму і Севастополі, як вони самі вважають, як жити далі. Це позиція їх власна, а не Києва", - заявив він.

За його словами, населення "самостійно визначить статуси своїх держав найближчим часом шляхом волевиявлення".