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"Будуть знакові події". У РФ підтвердили плани щодо нових "референдумів" на Донбасі

Фото: російський депутат і парламентер Леонід Слуцький (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

У Російській Федерації фактично підтвердили підготовку "референдумів" на окупованому Донбасі. Цього разу - про входження нових територій до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що сьогодні глава комітету Держдуми з міжнародних справ і учасник переговорної делегації Леонід Слуцький провів зустріч з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

"Упевнений, що протягом найближчих місяців тут будуть "знакові події". Населення "ДНР" і "ЛНР" висловить свою позицію, як раніше в Криму і Севастополі, як вони самі вважають, як жити далі. Це позиція їх власна, а не Києва", - заявив він.

За його словами, населення "самостійно визначить статуси своїх держав найближчим часом шляхом волевиявлення".

Нагадаємо, раніше західні розвідки повідомляли, що "референдуми" і анексія Донбасу планувалася в середині травня. Тепер за деякими даними плани перенеслися на осінь.

Російські ЗМІ пишуть, що адміністрація Володимира Путіна вже готує населення до анексії Донбасу, називаючи вулиці своїх міст іменами загиблих бойовиків.

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ДонбасДНРЛНРРеферендумВійна Росії проти України