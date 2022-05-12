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Улицы в честь боевиков. У Путина готовят россиян к аннексии Донбасса, - "Медуза"

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Москва, Четверг 12 мая 2022 19:46
Улицы в честь боевиков. У Путина готовят россиян к аннексии Донбасса, - "Медуза" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

В российских городах появятся улицы, названные в честь боевиков так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Инициатива связана с тем, что у президента РФ Владимира Путина готовят население к "присоединению" оккупированных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

В частности, в Курске, Брянске Грозном, Якутске и Омске появятся улицы в честь главаря "ДНР" Александра Захарченко, еще в нескольких городах назовут улицы именем командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

Близкие к администрации президента Владимира Путина источники отмечают, что регионам предлагали называть улицы в честь Захарченко, Жоги и погибших в Украине российских военных. Но большинство городов предпочитают выбирать первые два варианта, чтобы не заострять внимание на своих потерях.

По их словам, одна из основных целей - символически сблизить войну в Украине и Великую отечественную. Еще один собеседник "Медузы" подчеркивает, что таким способом идет подготовка общественного мнения к "присоединению" оккупированных территорий к Российской Федерации.

"На восстановление "республик" будут выделяться бюджетные деньги, а людям и так трудно из-за инфляции в стране. Так они будут понимать - тратим не на чужих, на своих. Через названия улиц такая общая идентичность может создаваться, будет преодолеваться разделение на "мы" и "они", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что возможной датой проведения "референдума" в Мариуполе о присоединении к России может быть 15 мая.

Вашингтон уже выразил обеспокоенность тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области через фиктивный референдум.

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