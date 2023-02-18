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Будут вынуждены подчиниться Лукашенко: в ГУР оценили риск вторжения Беларуси

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Суббота 18 февраля 2023 13:01
Будут вынуждены подчиниться Лукашенко: в ГУР оценили риск вторжения Беларуси Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает давить на Беларусь по поводу войны в Украине. В то же время, в ближайшие недели риска открытого вторжения нет.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Разведка продолжает наблюдать за российскими войсками на территории Беларуси и за попыткой России привлечь белорусов к войне против Украины.

"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается удержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит", - заявил Черняк.

Представитель ГУР добавил, что согласно оценкам военной разведки, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Александра Лукашенко и могут быть привлечены к войне против Украины.

"Однако в ближайшие две-три недели ни сил ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", - добавил Черняк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, вероятность прямого вступления Беларуси в войну России против Украины низкая. В то же время Лукашенко заявил о готовности вступить в войну в случае нападения на его страну.

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