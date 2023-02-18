Будут вынуждены подчиниться Лукашенко: в ГУР оценили риск вторжения Беларуси
Российская Федерация продолжает давить на Беларусь по поводу войны в Украине. В то же время, в ближайшие недели риска открытого вторжения нет.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.
Разведка продолжает наблюдать за российскими войсками на территории Беларуси и за попыткой России привлечь белорусов к войне против Украины.
"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается удержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит", - заявил Черняк.
Представитель ГУР добавил, что согласно оценкам военной разведки, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Александра Лукашенко и могут быть привлечены к войне против Украины.
"Однако в ближайшие две-три недели ни сил ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", - добавил Черняк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, вероятность прямого вступления Беларуси в войну России против Украины низкая. В то же время Лукашенко заявил о готовности вступить в войну в случае нападения на его страну.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.