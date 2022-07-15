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Будут ли выплачиваться субсидии во время отопительного сезона: ответ Шмыгаля

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.


"Еще один вопрос, который напрямую касается отопительного сезона - это тарифы и субсидии. Как и обещали, все тарифы этой зимой остаются без изменений. Также правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, нуждающимся в помощи с оплатой коммунальных платежей", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине намерены отремонтировать разрушенные россиянами ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге до начала отопительного сезона.

Также сообщалось, что неиспользованные льготы за коммуналку вернут на счета.

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Денис ШмыгальСубсидии в Украине