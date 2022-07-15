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Чи виплачуватимуться субсидії під час опалювального сезону: відповідь Шмигаля

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.


"Ще одне питання, яке безпосередньо стосується опалювального сезону - це тарифи і субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні мають намір відремонтувати зруйновані росіянами ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці до початку опалювального сезону.

Також повідомлялося, що невикористані пільги за комуналку повернуть на рахунки.

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Денис ШмигальСубсидії в Україні