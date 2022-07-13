В трех городах Украины возобновят разрушенные ТЭЦ к началу отопительного сезона

В трех городах Украины отремонтируют ТЭЦ, которые разрушили россияне. Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

Глава Правительства во время визита в Черниговскую область посетил местную ТЭЦ, которую российские войска сознательно разбомбили в марте. Там разрушено 15 объектов.

"Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой. Также мы выделяем 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ. Оба предприятия так же сильно повреждены от обстрелов",- сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства от правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз к отопительному сезону.