Неиспользованные льготы за коммуналку вернут на счета: когда люди получат деньги

В течение июля Ощадбанк перечислит на счета 325 тысяч людей, которые получают льготы на жилищно-коммунальные услуги, остатки средств, которые не были использованы в течение отопительного сезона 2021-2022 годов. В результате люди получат почти 410 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, о таком перечислении Ощадбанк проинформирует людей смс-сообщениями или информационными сообщениями через электронные средства связи (при наличии у банка информации о номере мобильного телефона льготника).

Узнать об объеме остатков средств по своей учетной записи можно в своем персональном кабинете на официальном сайте Ощадбанка.

Если у человека, получающего льготы, нет открытого счета в Ощадбанке, то он может открыть его. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в банк до декабря текущего года. То есть, подать заявление об открытии счета льготники могут в течение июля-декабря, сообщили в пресс-службе.