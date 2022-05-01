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Как они будут вести себя во время суда? Подоляк о пропагандистах и чиновниках России

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 20:52
Как они будут вести себя во время суда? Подоляк о пропагандистах и чиновниках России Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался относительно поведения пропагандистов и членов Совета Безопасности России. Спросил, как они будут вести себя после того, как их начнут судить из-за войны против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Глядя на состав Совета Безопасности России и на отдельных пропагандистов, имею один вопрос: интересно, кто как будет вести себя на Нюрнбергском трибунале 2.0? Кто будет давать показания и активно сотрудничать со следствием, а кто просто не сможет пережить поражение? Ваши предположения?",- пишет советник главы Офиса президента.

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