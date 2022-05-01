Як вони поводитимуться під час суду? Подоляк про пропагандистів та чиновників Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо поведінки пропагандистів та членів Ради безпеки Росії. Запитав, як вони поводитимуться після того, як їх почнуть судити через війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Дивлячись на склад Ради безпеки Росії та на окремих пропагандистів, маю одне питання: цікаво, хто як поводитиметься на Нюрнберзькому трибуналі 2.0? Хто даватиме свідчення та активно співпрацюватиме зі слідством, а хто просто не зможе пережити поразку? Ваші припущення?", - пише радник голови Офісу президента.