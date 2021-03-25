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Как будут учиться школьники, которые откажутся от вакцинации: объяснение омбудсмена

Автор: Игорь Литвиненко

Прививки для школьников являются обязательными в Украине. При этом разрешение или запрет на вакцинацию должен дать врач.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире "1+1".

Он отметил, что кроме коронавируса, также важно делать прививки и от других болезней.

"Я знаю, что после этого эфира будет куча возмущенных сообщений в мой адрес. Но, извините, я не имею права прятать голову в песок и избегать этих тем. Сейчас нам все коронавирус закрыл. Но, я уже слышал от врачей такое определенное отчаяние, якобы COVID уничтожил корь, краснуху, туберкулез, полиомиелит", - сказал Горбачев.

По его словам, перед любой прививкой необходимо пройти тщательный медосмотр, результатом которого будет заключение врача о том, можно ли вакцинировать ребенка или нет.

"Вакцинация должна происходить тогда, когда нет противопоказаний. Это определено законом. Поэтому перед любой прививкой нужен медицинский осмотр и тщательный, нужен вывод врача, может ли быть ребенок привит. Это ответственность врача, который должен дать заключение. Может быть создана комиссия, консилиум врачей, которые делают вывод, может ли ребенок в этот период вакцинироваться", - объяснил омбудсмен.

В случае отказа от вакцинации ребенка его родителями, обучение может проходить в альтернативной форме.

"Закон "Об образовании" сейчас определяет много способов для получения образования, необязательно стандартная, очная форма. То есть, и экстернат, и патронаж, и дистанционная и семейная формы. Каждая из них имеет свои особенности", - заявил Горбачев.

Он добавил, что в случае, если ребенок не может получить прививку по медицинским показаниям, существует понятие "коллективный иммунитет".

"Проще говоря, нужно остановить цепную реакцию", - отметил омбудсмен.

Напомним, весной в некоторых областях школы отправились на каникулы раньше запланированного из-за коронавируса. Также школьников могут оставить на дистанционке до конца марта.

Также сообщалось, что из-за ситуации с COVID-19 в Украине в этом году отменили итоговой аттестации учеников 4 и 9 классов.

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Новости Украины образованиешколавакцинация
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