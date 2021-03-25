Як вчитимуться школярі, які відмовляться від вакцинації: пояснення омбудсмена

Він зазначив, що крім коронавірусу, також важливо робити щеплення і від інших хвороб.

"Я знаю, що після цього ефіру буде купа обурених повідомлень в мою адресу. Але, вибачте, я не маю права ховати голову в пісок і уникати цих тем. Зараз нам все коронавірус закрив. Але, я вже чув від лікарів таке певний відчай, нібито COVID знищив кір, краснуху, туберкульоз, поліомієліт", - сказав Горбачов.

За його словами, перед будь щепленням необхідно пройти ретельний медогляд, результатом якого буде висновок лікаря про те, чи можна вакцинувати дитину чи ні.

"Вакцинація повинна відбуватися тоді, коли немає протипоказань. Це визначено законом. Тому перед будь щепленням потрібен ретельний медичний огляд і, потрібен висновок лікаря, може бути дитина щеплена. Це відповідальність лікаря, який повинен дати висновок. Може бути створена комісія, консиліум лікарів, які роблять висновок, чи може дитина в цей період вакцинуватися", - пояснив омбудсмен.

У разі відмови від вакцинації дитини її батьками, навчання може проходити в альтернативній формі.

"Закон "Про освіту" зараз визначає багато способів для отримання освіти, необов'язково стандартна, очна форма. Тобто, і екстернат, і патронаж, і дистанційна і сімейна форми. Кожна з них має свої особливості", - заявив Горбачов.

Він додав, що у випадку, якщо дитина не може отримати щеплення за медичними показаннями, існує поняття "колективний імунітет".

"Простіше кажучи, потрібно зупинити ланцюгову реакцію", - зазначив омбудсмен.