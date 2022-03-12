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Будут сидеть в кафе, пока бомба не прилетит, - Зеленский о закрытии неба

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Суббота 12 марта 2022 16:36
Будут сидеть в кафе, пока бомба не прилетит, - Зеленский о закрытии неба Фото: Президент Владимир Зеленский (t me verkhovnaradaukrainy)
Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые представители Запада не готовы закрыть небо до тех пор, пока не произойдет удар бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского на встрече с иностранными журналистами.

Зеленский сказал, что по его ощущениям, небо закрывать не будут до тех пор, пока не прилетит бомба.

"Что касается закрытия неба. Ответ очень прост. Мне кажется, что некоторые представители западного мира будут сидеть в кафе, и пока бомба не прилетит именно в это кафе, они не поверят, что это произойдет с ними. К этому моменту небо никто не будет закрывать. У меня такое чувство", - сказал президент Украины.

Он добавил, что не хотел бы такого для Европы, но закрыть небо можно и другими путями.

"Мы не хотим, чтобы Европа и мир ощутили, как нам больно. Но политики должны понимать, что происходит, до того, как это случилось - закрыть небо можно и альтернативой, поставив Украине системы ПРО", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленский высказался о переговорах с РФ и отметил, что уже начались какие-то разговоры, а не только ультиматумы.

А также мы писали о том, что Зеленский впервые озвучил военные потери Украины.

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