Сидітимуть у кафе, поки бомба не прилетить, - Зеленський про закриття неба

Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі представники Заходу не готові закрити небо до тих пір, поки не відбудеться удар бомби.

Зеленський сказав, що за його відчуттями, небо закривати не будуть до тих пір, поки не прилетить бомба.

"Що стосується закриття неба. Відповідь дуже проста. Мені здається, що деякі представники західного світу будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. До цього моменту небо ніхто не буде закривати. У мене таке почуття", - сказав президент України.

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