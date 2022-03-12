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Сидітимуть у кафе, поки бомба не прилетить, - Зеленський про закриття неба

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Субота 12 березня 2022 16:36
Сидітимуть у кафе, поки бомба не прилетить, - Зеленський про закриття неба Фото: Президент Володимир Зеленський (t me verkhovnaradaukrainy)
Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі представники Заходу не готові закрити небо до тих пір, поки не відбудеться удар бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського на зустрічі з іноземними журналістами.

Зеленський сказав, що за його відчуттями, небо закривати не будуть до тих пір, поки не прилетить бомба.

"Що стосується закриття неба. Відповідь дуже проста. Мені здається, що деякі представники західного світу будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. До цього моменту небо ніхто не буде закривати. У мене таке почуття", - сказав президент України.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Зеленський висловився про переговори з РФ і зазначив, що вже почалися якісь розмови, а не тільки ультиматуми.

А також ми писали про те, що Зеленський вперше озвучив військові втрати України.

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