Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.

За його словами, сьогодні на Ставці верховного головнокомандувача було обговорено питання безпеки регіонів України. Зокрема, по кожному регіону є чіткі дані - необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування.

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків", - написав Зеленський.

Обстріли енергетики

З початком осені Росія розпочала нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями стали ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми. Під ударами опинилися Чернігівська й Сумська області, що спричинило масові знеструмлення та запровадження графіків відключень електроенергії.

Днями Зеленський розповів, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання ППО для України.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо з цього приводу. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - сказав тоді Зеленський.

ППОВолодимир ЗеленськийВійна в Україні