Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів, - Зеленський

За його словами, сьогодні на Ставці верховного головнокомандувача було обговорено питання безпеки регіонів України. Зокрема, по кожному регіону є чіткі дані - необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування.

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків", - написав Зеленський.

Обстріли енергетики

З початком осені Росія розпочала нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями стали ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми. Під ударами опинилися Чернігівська й Сумська області, що спричинило масові знеструмлення та запровадження графіків відключень електроенергії.