Будут сформированы дополнительные вертолетные группы для защиты от дронов, - Зеленский

По его словам, сегодня на Ставке верховного главнокомандующего были обсуждены вопросы безопасности регионов Украины. В частности, по каждому региону есть четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования.

"Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы. Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов", - написал Зеленский.

Обстрелы энергетики

С началом осени Россия начала новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали ТЭЦ, ТЭС и другие объекты энергосистемы. Под ударами оказались Черниговская и Сумская области, что повлекло массовые обесточивания и введение графиков отключений электроэнергии.