Как будут расти пенсии в 2022 году: даты и суммы повышений

По данным пресс-службы, на 2021 год календарь повышений пенсий год включает:

В январе - повышение пенсий людям, получившим инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС. Эти пенсии будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6500 гривен).

Также в январе установят прибавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.

В марте - ежегодная плановая индексация пенсий. Планируется, что индексацию распространят на выплаты и для категорий пенсионеров, которых исключили из этого механизма в 2017 году: госслужащих, ученых, журналистов, военных.

В апреле - перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Автоматический перерасчет пенсий учитывает полученный стаж работы и заработную плату, которую получает работающий пенсионер.

В июле - повышение в связи с увеличением прожиточного минимума. Минимальные пенсии вырастут с 1 934 до 2 027 гривен. Также вырастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

В октябре - введение доплат по 300 гривен для пенсионеров в возрасте 70-75 лет. Кроме того, пенсионерам установят минимальную пенсионную выплату 3000 грн при наличии страхового стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для людей 70-75 лет с меньшим стажем (от 20 до 30 лет у женщин и от 25 до 35 лет у мужчин) пенсионные выплаты будут составлять от 2 500 грн до 3 000 грн.

В октябре минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, в связи с чем минимальную пенсию по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) повысят с 2 600 до 2 680 грн.

В декабре минимальные пенсии вырастут с 2 027 до 2 093 грн. Пенсионные надбавки вырастут из-за повышения прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа минимальная пенсия составит 2 500 гривен. Для пенсионеров с меньшим стажем пенсионная выплата составит от 2 093 до 2 500 гривен.

"В результате реализации запланированных на следующий год повышений средняя пенсия на конец 2022 года составит 4533 грн", - говорится в сообщении.

Отметим, в госбюджете заложен рост прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Минимальная пенсия составит с 1 января - 1934 гривны, с 1 июля - 2027 гривен, с 1 декабря - 2093 гривны.