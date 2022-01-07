Як зростатимуть пенсії у 2022 році: дати та суми підвищень

За даними прес-служби, на 2021 рік календар підвищень пенсій рік включає:

У січні - підвищення пенсій людям, що отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС. Ці пенсії будуть обчислюватись, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 гривень).

Також у січні встановлять набавку у 9% до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році.

У березні - щорічна планова індексація пенсій. Планується, що індексацію поширять на виплати і для категорій пенсіонерів, яких виключили із цього механізму у 2017 році, а саме: держслужбовців, науковців, журналістів, військових.

У квітні - перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Автоматичний перерахунок пенсій враховує набутий стаж роботи і заробітну плату, яку отримує працюючий пенсіонер.

У липні - підвищення у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальні пенсії зростуть з 1 934 до 2 027 гривень. Також зростуть і пенсійні надбавки, прив’язані до показника прожиткового мінімуму.

У жовтні - запровадження доплат по 300 гривень для пенсіонерів у віці 70-75 років. Крім того, пенсіонерам встановлять мінімальну пенсійну виплату 3000 грн за наявності страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для людей 70-75 років з меншим стажем (від 20 до 30 років у жінок і та від 25 до 35 років у чоловіків) пенсійні виплати складатимуть від 2 500 грн до 3 000 грн.

У жовтні мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень, через що мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) підвищать з 2 600 до 2 680 грн.

У грудні мінімальні пенсії зростуть з 2 027 до 2 093 грн. Пенсійні надбавки зростуть через підвищення прожиткового мінімуму. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60-70 років за наявності достатнього стажу мінімальна пенсія становитиме 2 500 гривень. Для пенсіонерів з меншим стажем пенсійна виплата становитиме від 2 093 до 2 500 гривень.

"В результаті реалізації запланованих на наступний рік підвищень середня пенсія на кінець 2022 року складатиме 4533 грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, у держбюджеті закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія становитиме з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.