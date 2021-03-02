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Как будут работать банки на 8 марта: НБУ разъяснил график работы

Автор: Александр Белоус

В понедельник, 8 марта, отмечается Международный женский день. В Украине это официальный выходной день.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Это значит, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни, отметили в пресс-службе. "В то же время они учитывают собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В НБУ также добавили, что банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 9 марта 2021 года.

Отметим, в марте 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет девять. В соответствии с законом, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. Международный женский день является любимым для 40% украинцев.

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