Как будут работать банки на 8 марта: НБУ разъяснил график работы

В понедельник, 8 марта, отмечается Международный женский день. В Украине это официальный выходной день.

Как отмечается в сообщении, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Это значит, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни, отметили в пресс-службе. "В то же время они учитывают собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В НБУ также добавили, что банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 9 марта 2021 года.