Сколько украинцы будут отдыхать в марте: список выходных

В марте 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет девять.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни .

Кроме того, в марте отмечается такие дни:

Согласно закону, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. Международный женский день является любимым для 40% украинцев.