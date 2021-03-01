Сколько украинцы будут отдыхать в марте: список выходных
В марте 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет девять.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Согласно закону, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.
Кроме того, в марте отмечается такие дни:
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта - Всемирный день писателя
- 8 марта - Международный женский день
- 8 - 14 марта - Масленица
- 9 марта - Международный день ди-джея
- 13 марта - День землеустроителя
- 14 марта - День защиты прав потребителей
- 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
- 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
- 22 марта - Всемирный день водных ресурсов
- 22 марта - День таксиста
- 23 марта - Всемирный метеорологический день
- 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза
- 25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
- 25 марта - День Службы безопасности Украины
- 26 марта - День Национальной гвардии Украины
- 27 марта - Международный день театра
Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.
Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. Международный женский день является любимым для 40% украинцев.