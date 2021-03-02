Як працюватимуть банки 8 березня: НБУ роз'яснив графік роботи

У понеділок, 8 березня, відзначається Міжнародний жіночій день. В Україні це офіційний вихідний день.

Про це йдеться в коментарі прес-служби Національного банку України ( НБУ ).

Як зазначається в повідомленні, система електронних платежів Національного банку України (СЕП) працює у режимі 23/7. Це значить, що незалежно від святкових та неробочих днів банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень.

Банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, зазначили в прес-службі. "Водночас вони враховують власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуються нормами законодавства України", - йдеться в повідомленні.

У НБУ також додали, що банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 6-8 березня, відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 9 березня 2021 року.