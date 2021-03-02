Як працюватимуть банки 8 березня: НБУ роз'яснив графік роботи

У понеділок, 8 березня, відзначається Міжнародний жіночій день. В Україні це офіційний вихідний день.
Про це йдеться в коментарі прес-служби Національного банку України (НБУ).
Як зазначається в повідомленні, система електронних платежів Національного банку України (СЕП) працює у режимі 23/7. Це значить, що незалежно від святкових та неробочих днів банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень.
Банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, зазначили в прес-службі. "Водночас вони враховують власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуються нормами законодавства України", - йдеться в повідомленні.
У НБУ також додали, що банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 6-8 березня, відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 9 березня 2021 року.
Відзначимо, у березні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих дня. Вихідних днів буде дев'ять. Згідно з законом, додатковим вихідним буде понеділок, 8 березня, коли в Україні відзначається Міжнародний жіночий день.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Міжнародний жіночий день є улюбленим для 40% українців.