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Будуть проводити розвідку. Польща орендувала у США дрони MQ-9A Reaper

Фото: Польща орендувала у США дрони MQ-9A Reaper для проведення розвідки (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До Польщі прибули безпілотники MALE MQ-9A Reaper, які вона орендувала у США. Дрони проводитимуть розвідку на східному кордоні держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака у Twitter.

Він зазначив, що дрони MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper були орендовані у США в рамках термінової оперативної потреби.

Так, безпілотники будуть використовувати Військово-повітряні сили країни, зокрема, для проведення розвідки на східному кордоні Польщі.

Зазначимо, що MQ-9 Reaper - це розвідувально-ударний безпілотник з розмахом крил 20 м та максимальною злітною вагою 4763 кг. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, який дозволяє розвивати швидкість понад 445 км на годину. Максимальна тривалість польоту - 27 годин.

Дрон може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу "повітря-земля", корегованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.

Як повідомлялося раніше, США схвалили можливий продаж Польщі РСЗВ HIMARS.

Окрім того, РБК-Україна розповідало, як Польща допомагає нашій країні на тлі агресії РФ.

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