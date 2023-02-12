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Будут проводить разведку. Польша арендовала у США дроны MQ-9A Reaper

Фото: Польша арендовала у США дроны MQ-9A Reaper для проведения разведки (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Елизавета Драбкина

В Польшу прибыли беспилотники MALE MQ-9A Reaper, которые она арендовала у США. Дроны будут проводить разведку на восточной границе государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.

Он отметил, что дроны MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper были арендованы у США в рамках срочной оперативной потребности.

Так, беспилотники будут использовать Военно-воздушные силы страны, в частности для проведения разведки на восточной границе Польши.

Отметим, что MQ-9 Reaper - это разведывательно-ударный беспилотник с размахом крыльев 20 м и максимальным взлетным весом 4763 кг. Он оснащен турбовинтовым двигателем, который позволяет развивать скорость более 445 км в час. Максимальная продолжительность полета - 27 часов.

Дрон может быть вооружен противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля", коррегированными бомбами Mark 82 и другим вооружением.

Как сообщалось ранее, США одобрили возможную продажу Польши РСЗО HIMARS.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, как Польша помогает нашей стране на фоне агрессии РФ.

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