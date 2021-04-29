Как будут праздновать Пасху в Украине в 2021 году: данные опроса

Абсолютное большинство украинцев (92%) в 2021 году так или иначе планируют праздновать Пасху. Не будут праздновать лишь 6%, не определились - 2% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% - принять участие во всенощной службе.
Большинство населения Украины не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% населения Украины, молиться в семейном кругу - 5%, принимать гостей родственников дома - 19%.
Кроме того, среди всего населения Украины:
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.
Напомним, в начале мая в Украине будет четыре выходных дня подряд. В субботу, 1 мая, в Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году празднуется 2 мая. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник, 3 и 4 мая Нерабочими будут суббота - вторник, с 1 по 4 мая.
По прогнозу Укргидрометцентра, на Пасха, который празднуется в воскресенье, 2 мая, в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода. На западе страны ожидаются дожди и будет прохладнее.