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Як святкуватимуть Великдень в Україні у 2021 році: дані опитування

Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українців (92%) у 2021 році так чи інакше планують святкувати Великдень. Не будуть святкувати лише 6%, не визначилися - 2% респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Серед усього дорослого населення України кожен п’ятий (19%) планує іти до церкви на Великдень, а 9% - прийняти участь у всеношній службі.

Більшість населення України не планують іти до церкви на Великдень. Готувати вдома великодні страви планують 69% населення України, молитися в родинному колі - 5%, приймати гостей родичів вдома - 19%.

Крім того, серед усього населення України:

  • Поїдуть на кладовище - 11%
  • Поїдуть у гості в межах свого міста - 8%
  • Поїдуть у гості за межі свого міста - 5%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-15 квітня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, на початку травня в Україні буде чотири вихідних дні поспіль. У суботу, 1 травня, в Україні відзначається День праці, а Великдень цього року святкується 2 травня. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок, 3 і 4 травня Неробочими будуть субота - вівторок, з 1 по 4 травня.

За прогнозом Укргідрометцентру, на Великдень, який святкується у неділю, 2 травня, в Україні прогнозується переважно тепла погода. На заході країни очікуються дощі і буде прохолодніше.

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