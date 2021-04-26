Как банки будут работать на майские праздники: НБУ разъяснил график работы

Согласно законодательству, праздничными и официальными выходными днями будут 1 - 4 и 8-10 мая. Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни.

"Воспользоваться этой возможностью или нет - каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

Напомним, в начале мая в Украине будет четыре выходных дня подряд. В субботу, 1 мая, в Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году празднуется 2 мая. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник, 3 и 4 мая Нерабочими будут суббота - вторник, с 1 по 4 мая.

Кроме того, выходными днями будут 8-10 мая. В воскресенье, 9 мая, отметятся День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Выходной день переносится на понедельник, 10 мая.

Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.