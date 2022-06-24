Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Завтра встретится с Путиным

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко 24 июня 2022 года прибыл с визитом в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Пул первого".

Сообщается, что по прилету он проводит встречу с губернатором Санкт-Петербурга. Отметим, на завтра запланированы переговоры Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил ударами по Киеву, если украинская армия атакует нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Он также заявил, что белорусские военные продолжат подготовку к якобы возможному нападению из Украины.

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