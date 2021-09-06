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Будут ли новые законы об олигархах: ответ Стефанчука

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 10:09
Будут ли новые законы об олигархах: ответ Стефанчука Фото: в Раде рассказали, будут ли новые законы об олигархах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, будут ли новые законы об олигархах. Новые законодательные акты уже нарабатываются.

Об этом первый вице-спикер Рады рассказал в интервью для РБК-Украина.

По его словам, следующий шаг - это тоже будет пакет законодательства:

  • обновление антитрастового законодательства,
  • законодательства о СМИ,
  • о политических партиях.

"Это должен быть комплекс решений, которые будут исходить из этого первого закона. Я бы даже назвал это не закон об олигархах, а закон об основах противодействия влиянию олигархов в Украине. А от него уже будут идти другие законодательные акты, которые также нарабатываются", - сообщил он.

Напомним, в Раде оценили шансы принятия закона об олигархах.

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