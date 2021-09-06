Будут ли новые законы об олигархах: ответ Стефанчука

Об этом первый вице-спикер Рады рассказал в интервью для РБК-Украина .

По его словам, следующий шаг - это тоже будет пакет законодательства:

обновление антитрастового законодательства,

законодательства о СМИ,

о политических партиях.

"Это должен быть комплекс решений, которые будут исходить из этого первого закона. Я бы даже назвал это не закон об олигархах, а закон об основах противодействия влиянию олигархов в Украине. А от него уже будут идти другие законодательные акты, которые также нарабатываются", - сообщил он.