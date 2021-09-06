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Чи будуть нові закони про олігархів: відповідь Стефанчука

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 10:09
Чи будуть нові закони про олігархів: відповідь Стефанчука Фото: в Раді розповіли, чи будуть нові закони про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук розповів, чи будуть нові закони про олігархів. Нові законодавчі акти уже напрацьовуються.

Про це перший віце-спікер Ради розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, наступний крок - це теж буде пакет законодавства:

  • оновлення антитрастового законодавства,
  • законодавства про ЗМІ,
  • про політичні партії.

"Це має бути комплекс рішень, які будуть виходити з цього першого закону. Я б навіть назвав це не закон про олігархів, а закон про основи протидії впливу олігархів в Україні. А від нього вже будуть йти інші законодавчі акти, які також напрацьовуються", - повідомив він.

Нагадаємо, у Раді оцінили шанси ухвалення закону про олігархів.

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