Чи будуть нові закони про олігархів: відповідь Стефанчука
Фото: в Раді розповіли, чи будуть нові закони про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук розповів, чи будуть нові закони про олігархів. Нові законодавчі акти уже напрацьовуються.
Про це перший віце-спікер Ради розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.
За його словами, наступний крок - це теж буде пакет законодавства:
- оновлення антитрастового законодавства,
- законодавства про ЗМІ,
- про політичні партії.
"Це має бути комплекс рішень, які будуть виходити з цього першого закону. Я б навіть назвав це не закон про олігархів, а закон про основи протидії впливу олігархів в Україні. А від нього вже будуть йти інші законодавчі акти, які також напрацьовуються", - повідомив він.