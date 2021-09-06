Чи будуть нові закони про олігархів: відповідь Стефанчука

Про це перший віце-спікер Ради розповів в інтерв'ю для РБК-Україна .

За його словами, наступний крок - це теж буде пакет законодавства:

оновлення антитрастового законодавства,

законодавства про ЗМІ,

про політичні партії.

"Це має бути комплекс рішень, які будуть виходити з цього першого закону. Я б навіть назвав це не закон про олігархів, а закон про основи протидії впливу олігархів в Україні. А від нього вже будуть йти інші законодавчі акти, які також напрацьовуються", - повідомив він.