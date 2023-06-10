Будуть критикувати Україну. Угорщина готує провокативну пресконференцію з полоненими

За словами одного зі співрозмовників видання, публічний вихід з такими заявами було обов'язковою умовою для вивезення з Росії.

"На пресконференції полонені повинні розказувати, як їх начебто примусово мобілізовували, в яких начебто поганих умовах вони воювали, який хороший угорський уряд і РПЦ тощо. Така публічна активність із критикою України та вдячністю до РПЦ була озвучена українським полоненим як обов'язкова умова вивезення з Росії", - розповіло джерело.

Поінформований співрозмовник уточнив, що місце перебування полонених приховується від України, з ними немає зв'язку. Крім того, полонені знаходяться під озброєною охороною, досі не мають можливості вільного пересування і повернення до України.

РПЦ передала частину полонених Угорщині

Раніше стало відомо про те, що РПЦ і її патріарх Кирило планують передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених з метою повернути втрачену легітимність церкви проти якої були веденні широкі міжнародні санкції.

Також зазначалось, що Росія планує розіграти так звану "угорську карту", аби актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, Київ не має офіційного підтвердження щодо передачі військовополонених Угорщині. Водночас МЗС України зв'язалось з угорськими колегами щодо цього питання.

"І станом на зараз (на ранок 9 червня, - ред.) Міністерство закордонних справ Угорщини не підтверджує даної інформації. Крім того, наше МЗС зв'язалося з віцепрем'єром Угорщини з питань релігії Жолтом Шем'єном. І в їхньому уряді станом на зараз також не підтверджують інформацію, розміщену на сайті РПЦ", - відзначив Юсов.

Зокрема інформацію про передачу військовополонених також не підтвердили міжнародні структури, серед яких, наприклад, Комітет червоного хреста.