Будут критиковать Украину. Венгрия готовит провокационную пресс-конференцию с пленными

По словам одного из собеседников издания, публичный выход с такими заявлениями являлся обязательным условием для вывоза из России.

"На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизовали, в каких якобы плохих условиях они воевали, какое хорошее венгерское правительство и РПЦ и тому подобное. Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью к РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России", - рассказал источник.

Информированный собеседник уточнил, что место пребывания пленных скрывается от Украины, с ними нет связи. Кроме того, пленные находятся под вооруженной охраной, до сих пор не имеют возможности свободного передвижения и возвращения в Украину.

РПЦ передала часть пленных Венгрии

Ранее стало известно о том, что РПЦ и ее патриарх Кирилл планируют передать Венгрии минимум 11 украинских военнопленных с целью вернуть утраченную легитимность церкви против которой были ведены широкие международные санкции.

Также отмечалось, что Россия планирует разыграть так называемую "венгерскую карту", чтобы актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, Киев не имеет официального подтверждения о передаче военнопленных Венгрии. В то же время МИД Украины связался с венгерскими коллегами по этому вопросу.

"И по состоянию на сейчас (на утро 9 июня, - ред.) Министерство иностранных дел Венгрии не подтверждает данной информации. Кроме того, наш МИД связался с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. И в их правительстве по состоянию на сейчас также не подтверждают информацию, размещенную на сайте РПЦ", - отметил Юсов.

В частности информацию о передаче военнопленных также не подтвердили международные структуры, среди которых, например, Комитет красного креста.