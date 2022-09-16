Будут идти ожесточенные бои. В США спрогнозировали ход войны в Украине в ближайшие месяцы

Как заявили официальные лица США, украинские войска показали результаты в наступательных операциях даже лучше, чем того ожидала американская сторона. Однако чиновники утверждают, что, несмотря на это, в преддверии зимы украинским и российским войскам придется столкнуться с ожесточенными боями.

Там уверенны, что российская армия сохранила свою мощь.

"У них есть техника, вооружение и боеприпасы, размещенные на оккупированных территориях, не говоря уже о том, что у них есть в России. И поэтому это далеко не конец, несмотря на импульс", - заявил чиновник Госдепартамента на условиях анонимности.

В США ожидают, что ожесточенные бои продлятся до конца осени, поскольку обе стороны попытаются занять наилучшие позиции до прихода холодов.

Пентагон в свою очередь ищет способ помочь Украине в удовлетворении растущих оборонных потребностей. Особое внимание уделяют таким областям, как ПВО, наблюдение и боеспособность истребителей.

Однако несмотря на постоянные призывы Украины предоставить ей новую, более современную технику, официальные лица США пока не планируют расширять набор вооружений. Это также касается снарядов для РСЗО с большой дальностью действия.

Издание отмечает, что целью американской стороны остается помощь Украине в продвижении на поле боя, чтобы укрепить украинскую позицию на переговорах с Россией, если они все же состоятся.

Также ожидается, что президент Байден попытается усилить международную поддержку Украины во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе.