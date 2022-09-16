Будут идти ожесточенные бои. В США спрогнозировали ход войны в Украине в ближайшие месяцы

Несмотря на поразительные успехи украинских сил в войне против России, Администрация американского президента ожидает ожесточенных боев в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как заявили официальные лица США, украинские войска показали результаты в наступательных операциях даже лучше, чем того ожидала американская сторона. Однако чиновники утверждают, что, несмотря на это, в преддверии зимы украинским и российским войскам придется столкнуться с ожесточенными боями.
Там уверенны, что российская армия сохранила свою мощь.
"У них есть техника, вооружение и боеприпасы, размещенные на оккупированных территориях, не говоря уже о том, что у них есть в России. И поэтому это далеко не конец, несмотря на импульс", - заявил чиновник Госдепартамента на условиях анонимности.
В США ожидают, что ожесточенные бои продлятся до конца осени, поскольку обе стороны попытаются занять наилучшие позиции до прихода холодов.
Пентагон в свою очередь ищет способ помочь Украине в удовлетворении растущих оборонных потребностей. Особое внимание уделяют таким областям, как ПВО, наблюдение и боеспособность истребителей.
Однако несмотря на постоянные призывы Украины предоставить ей новую, более современную технику, официальные лица США пока не планируют расширять набор вооружений. Это также касается снарядов для РСЗО с большой дальностью действия.
Издание отмечает, что целью американской стороны остается помощь Украине в продвижении на поле боя, чтобы укрепить украинскую позицию на переговорах с Россией, если они все же состоятся.
Также ожидается, что президент Байден попытается усилить международную поддержку Украины во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе.
Напомним, ранее стало известно, что обе партии Конгресса США выразили поддержку относительно передачи Украине ракет ATACMS для HIMARS.
Однако Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему не поменяла свою позицию по передаче Украине баллистических ракет ATACMS.
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