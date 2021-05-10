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Будут говорить об Украине: Байден примет участие в саммите стран-членов НАТО из Восточной Европы

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 12:36
Будут говорить об Украине: Байден примет участие в саммите стран-членов НАТО из Восточной Европы Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден присоединится к виртуальному саммиту "Бухарестской девятки". Его проведение запланировано на 10 мая.

Об этом сообщает DW.

Главными темами обсуждения станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

Целью проведения саммита заявлена координация позиций безопасности стран региона. В переговорах примут участие президенты Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Белом доме отметили, что в выступлении на саммите Джо Байден выразит стремление более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО в Восточной Европе, в регионах Балтийского и Черного моря со всего спектра глобальных вызовов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совершал визит в Украину с посланием для украинского народа. Он утверждает, что президент США Джо Байден хотел, чтобы этот визит состоялся как можно скорее.

Напомним, Блинкен также пообещал, что США не будут заключать никаких договоренностей по Украине без Украины.

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