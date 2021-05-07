Блинкен о визите в Украину: президент Байден хотел, чтобы я поехал как можно скорее

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совершал визит в Украину с посланием для украинского народа. Он утверждает, что президент США Джо Байден хотел, чтобы этот визит состоялся как можно скорее.

Об этом Блинкен сказал телеканалу MSNBC, текст интервью опубликовали на сайте Госдепа .

По словам Блинкена, большая часть этого послания - приверженность США независимости Украины, ее территориальной целостности, ее суверенитету.

"Мы стоим на их стороне, в том числе против любой агрессии со стороны России", - отметил госсекретарь.

Также он добавил, что выразил Украине поддержку в работе над реформированием демократии и в ее укреплении, в создании правительства, которое приносит пользу украинскому народу.

"Это то, что я несу. Президент Байден хотел, чтобы я приехал сюда как можно скорее, чтобы послать это решительное послание. У него уже был очень хороший разговор с президентом Зеленским по телефону несколько недель назад, но теперь мы здесь, приходим лично и доставляем то же сообщение", - сказал Блинкен.