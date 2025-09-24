UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Будуть атакувати повністю автономно: Зеленський дав прогноз щодо дронів із ШІ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уже незабаром дрони зможуть автономно атакувати заздалегідь визначені цілі. Це буде можливо за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

Голова української держави наголосив, що зараз десятки тисяч людей вміють "професійно вбивати" за допомогою безпілотників. Такі дрони складніше зупинити, ніж будь-яку зброю - пістолет, ніж, ніж або бомбу. Це - результат повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Раніше лише найсильніші країни могли дозволити собі використовувати дрони, тому що вони були дорогими і складними. Тепер навіть прості дрони можуть пролітати тисячі кілометрів. Військова техніка більше не звертає уваги на географію - тепер вона її трансформує", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що минулого тижня Північна Корея оголосила про тестування тактичного ударного дрона. Це означає, що навіть країни з обмеженими ресурсами можуть створювати зброю, яка небезпечна для сусідів. Можлива ситуація, за якої всі типи безпілотників стануть доступними навіть для терористів або картелів.

"Світ рухається занадто повільно, щоб захиститися. А зброя рухається швидко. Зараз компанії вже працюють над дронами, які можуть збивати інші дрони. І це лише питання часу - невеликої кількості часу - перш ніж дрони почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру і цілитися в людей - повністю автономно, без участі людини, за винятком небагатьох, хто керує системами ШІ", - вважає президент

 

Дрони з ШІ

Нагадаємо, торік стало відомо, що Україна розробляє системи штучного інтелекту, які керуватимуть безпілотниками.

Це, зокрема, допоможе дронам подолати вплив систем радіоелектронної боротьби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийООНРосійська ФедераціяШтучний інтелектВійна в УкраїніДрони