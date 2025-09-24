Будуть атакувати повністю автономно: Зеленський дав прогноз щодо дронів із ШІ

Голова української держави наголосив, що зараз десятки тисяч людей вміють "професійно вбивати" за допомогою безпілотників. Такі дрони складніше зупинити, ніж будь-яку зброю - пістолет, ніж, ніж або бомбу. Це - результат повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Раніше лише найсильніші країни могли дозволити собі використовувати дрони, тому що вони були дорогими і складними. Тепер навіть прості дрони можуть пролітати тисячі кілометрів. Військова техніка більше не звертає уваги на географію - тепер вона її трансформує", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що минулого тижня Північна Корея оголосила про тестування тактичного ударного дрона. Це означає, що навіть країни з обмеженими ресурсами можуть створювати зброю, яка небезпечна для сусідів. Можлива ситуація, за якої всі типи безпілотників стануть доступними навіть для терористів або картелів.

"Світ рухається занадто повільно, щоб захиститися. А зброя рухається швидко. Зараз компанії вже працюють над дронами, які можуть збивати інші дрони. І це лише питання часу - невеликої кількості часу - перш ніж дрони почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру і цілитися в людей - повністю автономно, без участі людини, за винятком небагатьох, хто керує системами ШІ", - вважає президент