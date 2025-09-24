Будут атаковать полностью автономно: Зеленский дал прогноз по дронам с ИИ

Глава украинского государства подчеркнул, что сейчас десятки тысяч людей умеют "профессионально убивать" при помощи беспилотников. Такие дроны сложнее остановить, чем любое оружие - пистолет нож или бомбу. Это - результат полномасштабного вторжения России в Украину.

"Раньше лишь самые сильные страны могли позволить себе использовать дроны, потому что они были дорогими и сложными. Теперь даже простые дроны могут пролетать тысячи километров. Военная техника больше не обращает внимания на географию - теперь она ее трансформирует", - добавил Зеленский.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе Северная Корея объявила о тестировании тактического ударного дрона. Это означает, что даже страны с ограниченными ресурсами могут создавать оружие, которое опасно для соседей. Возможна ситуация, при которой все типы беспилотников станут доступны даже для террористов или картелей.

"Мир движется слишком медленно, чтобы защититься. А оружие движется быстро. Сейчас компании уже работают над дронами, которые могут сбивать другие дроны. И это лишь вопрос времени - небольшого количества времени - прежде чем дроны начнут сражаться с дронами, атаковать критическую инфраструктуру и целиться в людей - полностью автономно, без участия человека, за исключением немногих, кто управляет системами ИИ", - считает президент