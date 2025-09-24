Будуть атакувати повністю автономно: Зеленський дав прогноз щодо дронів із ШІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

Голова української держави наголосив, що зараз десятки тисяч людей вміють "професійно вбивати" за допомогою безпілотників. Такі дрони складніше зупинити, ніж будь-яку зброю - пістолет, ніж, ніж або бомбу. Це - результат повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Раніше лише найсильніші країни могли дозволити собі використовувати дрони, тому що вони були дорогими і складними. Тепер навіть прості дрони можуть пролітати тисячі кілометрів. Військова техніка більше не звертає уваги на географію - тепер вона її трансформує", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що минулого тижня Північна Корея оголосила про тестування тактичного ударного дрона. Це означає, що навіть країни з обмеженими ресурсами можуть створювати зброю, яка небезпечна для сусідів. Можлива ситуація, за якої всі типи безпілотників стануть доступними навіть для терористів або картелів.

"Світ рухається занадто повільно, щоб захиститися. А зброя рухається швидко. Зараз компанії вже працюють над дронами, які можуть збивати інші дрони. І це лише питання часу - невеликої кількості часу - перш ніж дрони почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру і цілитися в людей - повністю автономно, без участі людини, за винятком небагатьох, хто керує системами ШІ", - вважає президент