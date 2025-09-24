Будут атаковать полностью автономно: Зеленский дал прогноз по дронам с ИИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Глава украинского государства подчеркнул, что сейчас десятки тысяч людей умеют "профессионально убивать" при помощи беспилотников. Такие дроны сложнее остановить, чем любое оружие - пистолет нож или бомбу. Это - результат полномасштабного вторжения России в Украину.

"Раньше лишь самые сильные страны могли позволить себе использовать дроны, потому что они были дорогими и сложными. Теперь даже простые дроны могут пролетать тысячи километров. Военная техника больше не обращает внимания на географию - теперь она ее трансформирует", - добавил Зеленский.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе Северная Корея объявила о тестировании тактического ударного дрона. Это означает, что даже страны с ограниченными ресурсами могут создавать оружие, которое опасно для соседей. Возможна ситуация, при которой все типы беспилотников станут доступны даже для террористов или картелей.

"Мир движется слишком медленно, чтобы защититься. А оружие движется быстро. Сейчас компании уже работают над дронами, которые могут сбивать другие дроны. И это лишь вопрос времени - небольшого количества времени - прежде чем дроны начнут сражаться с дронами, атаковать критическую инфраструктуру и целиться в людей - полностью автономно, без участия человека, за исключением немногих, кто управляет системами ИИ", - считает президент