Будущее Крыма: большинство украинцев за крымскотатарскую национальную автономию
В августе 2021 года большинство граждан Украины (57%) поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации. В сравнении с 2018 годом поддержка автономии выросла на 7% с одновременным уменьшением на 6%, тех, кто выступает против такого развития событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
Кроме того, 61% респондентов поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины, что недавно произошло после принятия закона Украины "О коренных народах Украины".
Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины по оккупированным Россией территориям. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2021 года мнения о возможности возвращения Крыма в состав Украины среди украинцев разделились: 43% считает, что так или иначе в будущем территория Крым снова вернется в состав Украины, 44% – считает, что это маловероятно или вообще невозможно.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года лишь 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).