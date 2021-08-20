Будущее Крыма: большинство украинцев за крымскотатарскую национальную автономию

В августе 2021 года большинство граждан Украины (57%) поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации. В сравнении с 2018 годом поддержка автономии выросла на 7% с одновременным уменьшением на 6%, тех, кто выступает против такого развития событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, 61% респондентов поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины, что недавно произошло после принятия закона Украины "О коренных народах Украины". Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины по оккупированным Россией территориям. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.