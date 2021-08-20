Майбутнє Криму: більшість українців за кримськотатарську національної автономію

У серпні 2021 року більшість громадян України (57%) підтримує утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації. У порівнянні з 2018 роком підтримка автономії зросла на 7% з одночасним зменшенням, на 6%, тих, хто виступає проти такого розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Одночасно з тим 61% підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України, яке нещодавно сталося після ухвалення закону України "Про корінні народи України". Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за окупованих Росією територій. Опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.