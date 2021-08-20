Украинцы оценили возможности возвращения оккупированного Крыма

Абсолютное большинство украинцев (61%) считает, что Крым должен, в будущем, входить в состав Украины. Лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав Российской Федерации, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государственным образованием (10%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Мнения о возможности возвращения Крыма в состав Украины среди украинцев разделились: 43% считает, что так или иначе в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины, 44% - считает, что это маловероятно или вообще невозможно. По сравнению с 2016 годом на 11% уменьшилась доля людей, которые верят в возвращение Крыма, с одновременным ростом на 7% респондентов, которые считают возвращение территории Крыма невозможным или маловероятным.

Среди респондентов, которые верят, что территорию Крыма еще возможно вернуть в состав Украины, самыми эффективными способами достижения этого является дипломатические усилия для введения более жестких международных санкций против России (47%) и проведение реформ и повышение общего уровня благосостояния в Украине, что будет привлекать жителей Крыма (46%). Меньше всего украинцы верят в успех переговоров с Российской Федерацией (12%) и полной изоляции оккупированного Крыма и прекращение любых контактов (13%).

Основной причиной, которая делает возвращение Крыма в состав Украины невозможным, по мнению опрошенных украинцев, является прежде всего военное присутствие Российской Федерации в Крыму (52%). Двумя другими значимыми факторами, на как указали респонденты, выступают негативное отношение к Украине со стороны жителей полуострова (39%) и продолжительность оккупации Крыма Российской Федерацией (35%).

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины по оккупированным Россией территориям. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.