Будущая коалиция в парламенте Германии планирует легализовать каннабис

Свободная демократическая партия Германии (СвДП), "Зеленые" и Социал-демократическая партия (СДП), которые формируют новую коалицию в Бундестаге, планируют разрешить легализацию продажи каннабиса. Отмечается, что правила маркетинга по его распространению будут ужесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По данным издания, СДП, "Зеленые" и СвДП рассматривают возможность ввести контролируемые поставки каннабиса взрослым для потребления в лицензированных магазинах. При этом будущая коалиция планирует обеспечить защиту несовершеннолетних.

Отмечается, что закон о легализации каннабиса должен быть пересмотрен через четыре года с учетом социальных последствий. При этом правила маркетинга и спонсорства алкоголя, никотина и каннабиса планируется ужесточить.