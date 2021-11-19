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Майбутня коаліція в парламенті Німеччини планує легалізувати канабіс

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Берлін, П'ятниця 19 листопада 2021 16:16
Майбутня коаліція в парламенті Німеччини планує легалізувати канабіс Фото: нова коаліція в парламенті Німеччини хоче легалізувати продаж канабісу (bundestag. de)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), "Зелені" і Соціал-демократична партія (СДП), які формують нову коаліцію в Бундестазі, планують дозволити легалізацію продажу канабісу. Відзначається, що правила маркетингу по його поширенню будуть посилені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За даними видання, СДП, "Зелені" і ВДП розглядають можливість ввести контрольовані постачання канабісу дорослим для споживання в ліцензованих магазинах. При цьому майбутня коаліція планує забезпечити захист неповнолітніх.

Відзначається, що закон про легалізацію канабісу повинен бути переглянутий через чотири роки з урахуванням соціальних наслідків. При цьому правила маркетингу і спонсорства алкоголю, нікотину і канабісу планується посилити.

Нагадаємо, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує в 2022 році розглянути питання про виключення канабісу зі списку заборонених речовин.

Зазначимо, у липні Верховна рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні - законопроєкт відправили на доопрацювання авторам.

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