Будучность - Заря: где смотреть матч

Где и когда начнется первый поединок отбора Лиги Европы
Луганская "Заря" проведет на выезде первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы с серебряным призером чемпионата Черногории "Будучностью". Букмекеры отдают предпочтение подопечным Скрипника.
25 июля 21:45
Подгорица, стадион "Градськи"
"Заря" первой из украинских клубов откроет европейский сезон. Луганская команда в черногорском городе Подгорице на стадионе "Градски" сыграет с местным клубом "Будучность".
На территории Украины поединок покажет телеканал УНИАН (входит в группу компаний 1+1). Игра начнется 25 июля в 21:45 по киевскому времени. Прокомментирует эту встречу Владимир Зверов.
Напомним, накануне украинская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.