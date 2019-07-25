Будучность - Заря: где смотреть матч

Луганская "Заря" проведет на выезде первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы с серебряным призером чемпионата Черногории "Будучностью". Букмекеры отдают предпочтение подопечным Скрипника.

25 июля 21:45

Подгорица, стадион "Градськи"

"Заря" первой из украинских клубов откроет европейский сезон. Луганская команда в черногорском городе Подгорице на стадионе "Градски" сыграет с местным клубом "Будучность".

На территории Украины поединок покажет телеканал УНИАН (входит в группу компаний 1+1). Игра начнется 25 июля в 21:45 по киевскому времени. Прокомментирует эту встречу Владимир Зверов.

Напомним, накануне украинская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.