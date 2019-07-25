Будучность - Зоря: де дивитися матч

Луганська "Зоря" проведе на виїзді перший матч у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зі срібним призером чемпіонату Чорногорії "Будучностю". Букмекери віддають перевагу підопічним Скрипника.

25 липня 21:45

Подгориця, стадіон "Градські"

"Зоря" першою з українських клубів відкриє європейський сезон. Луганська команда в чорногорському місті Подгориці на стадіоні "Градськи" зіграє з місцевим клубом "Будучность".

На території України поєдинок покаже телеканал УНІАН (входить до групи компаній 1+1). Гра розпочнеться 25 липня о 21:45 за київським часом. Прокоментує цю зустріч Володимир Звєров.

Нагадаємо, напередодні українська команда вирушила на матч у складі 20 гравців