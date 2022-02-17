"Буду вечным президентом": Лукашенко назвал условие, при котором не оставит свой пост

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что может остаться "вечным президентом". По его словам, это может произойти в случае "атаки Запада".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал в четверг, 17 февраля, во время посещения белорусско-российских учений на полигоне Осиповичский.
Он подчеркнул, что не оставит пост главы государства, если вокруг Беларуси будет тяжелая обстановка.
"Если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным президентом", - заявил Лукашенко.
Как сообщало РБК-Украина ранее, Александр Лукашенко пригрозил Украине "военным ответом" в случае обострения конфликта на Донбассе.
В то же время в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что считает себя "божьим даром".