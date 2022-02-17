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"Буду вічним президентом": Лукашенко назвав умову, при якій не залишить свій пост

Автор: РБК-Україна

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що може залишитися "вічним президентом". За його словами, це може статися у разі "атаки Заходу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Таку заяву Лукашенко зробив у четвер, 17 лютого, під час відвідування білорусько-російських навчань на полігоні Осиповичский.

Він підкреслив, що не залишить посаду глави держави, якщо навколо Білорусі буде важка обстановка.

"Якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, я буду вічним президентом", - заявив Лукашенко.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Олександр Лукашенко пригрозив Україні "військовою відповіддю" у разі загострення конфлікту на Донбасі.

У той же час в інтерв'ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову Лукашенко заявив, що вважає себе "божим даром".

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Білорусь