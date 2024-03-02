"Будьте ввічливі". Українцям дали поради щодо спілкування з батьками дитини з інвалідністю

Батьки дітей з інвалідністю не потребують якогось специфічного чи особливого ставлення до себе. Проте слід дотримуватися певних порад, щоб ненавмисне не ранити словом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Діти з інвалідністю - такі ж діти, як і всі, так само і їхні батьки. Насамперед щоб проявити повагу, потрібно добирати слова, бути ввічливими.

Міністерство у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді Оленою Зеленською підготувало основні правила, яких варто дотримуватись при спілкуванні з батьками, чия дитина має інвалідність.

Правила спілкування:

Будьте ввічливими та добирайте правильні слова, які не акцентуватимуть увагу на хворобі дитини.

Зайва цікавість до діагнозу може насторожувати батьків, тому варто пояснити, чому вас це зацікавило.

Спочатку проявіть інтерес щодо самопочуття дитини, а вже після цього - до всього іншого.

Уникайте стереотипів.

У спілкуванні використовуйте тільки етичну термінологію.

Не варто критикувати батьків чи робити зауваження дитині.

Не давайте порад без дозволу й ні в якому разі не встановлюйте самотужки діагноз.

Без прохання батьків не пропонуйте "вилікувати дитину" і не давайте контакти спеціалістів-чудодійників.

Водночас у спілкуванні потрібно використовувати лише етичну термінологію - дитина з синдромом Дауна, незрячий хлопчик, дитина з порушенням слуху, дівчинка на колісному кріслі, дитина з інвалідністю, дитина з аутизмом тощо.

Також потрібно памʼятати, що та чи інша дитина на майданчику може мати певні порушення розвитку чи функціонування, тож не варто поспішати критикувати її поведінку та робити зауваження батькам.

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